Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США

В преддверии празднования Дня независимости промышленный индекс Dow Jones обновил свой установленный в октябре уровень и вырос до абсолютного исторического максимума. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,93% и составил 26 966 пунктов.

Индекс закрывается на рекордно высоком уровне уже третий день подряд, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Dow Jones зафиксировал лучший с 1938 года июнь.