«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Чехию с 2 июля, передает РИА «Новости».

Речь идет о двух рейсах в Прагу. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, перелеты задерживаются на неопределенный срок.

Причина, почему чешские власти аннулировали ранее выданные разрешения на полеты в Прагу, по-прежнему не известна.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля. Позже стало известно, что лоукостер «Победа» приостановил полеты в Карловы Вары.