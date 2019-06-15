На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Две врезки в нефтепровод «Дружба» нашла и уничтожила украинская компания «Укртранснафта». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.

«Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты компании уничтожили шланги.

Ранее сообщалось, что арестованы 4 фигуранта по делу о «грязи» в «Дружбе».