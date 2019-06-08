Миллер определил приоритеты в переговорах с Украиной по газу

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался по поводу поставок газа на Украину и транзита газа, передает РИА «Новости».

По его словам, в случае отказа от прямых поставок российского газа на Украину, у российской стороны не будет обязательств. Он подчеркнул, что сначала Киев должен определиться с контрактом на поставку газа из России по прямому контракту.

«И тогда понятно, ответ на этот вопрос должен предшествовать вопросу в отношении транзитного контракта, а не наоборот», — заявил Миллер.

Он добавил, что Киев должен дать ясный и четкий ответ, будет ли он или не будет приобретать газ.

Ранее «Нафтогаз» назвал условие переговоров с РФ по газу.