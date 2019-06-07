Как Киев обманул украинцев с газом, рассказал Ляшко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/337/12255337/RIAN_5754494.HR-pic905-895x505-43594.jpg">

Депутат Рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают население, искусственно завышая цены на газ. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Он указал на то, что в Европе стоимость газа снижается третий год подряд, в то время как на Украине цены только растут. Депутат полагает, что высокие цены на газ в стране являются следствием постановления украинских властей.

«Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года», — призвал Ляшко.

Также он отметил, что правительство потеряло контроль над «Нафтогазом», поэтому не может повлиять на ценообразование на газ.

Ранее на Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы.