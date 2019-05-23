На Кубани отключили Вечный огонь на Сопке Героев из-за нехватки денег

Вечный огонь на Сопке Героев в Крымском районе Краснодарского края отключили из-за нехватки денег, сообщает Yugopolis.

Как заявили в районной администрации, Вечный огонь на воинском мемориале Великой Отечественной войны Сопка Героев дорого обходится и представляет опасность для близлежащих полей. Кроме того, мемориал некому охранять.

Принято решение зажигать Вечный огонь исключительно на праздники и памятные даты.

Расходы по содержанию объекта лежат на небольшом Киевском сельском поселении — оплата газа за год сопоставима со всем бюджетом поселения.