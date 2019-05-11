Лукашенко запретил останавливать транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он запретил останавливать транзит нефти из России на время ремонта трубопровода «Дружба», сообщает РИА «Новости».

По словам белорусского лидера, он принял такое решение, даже после поступления некачественного сырья.

Он отметил, что решение было принято, «когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть».

Лукашенко рассказал, что запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы не нанести России еще большего ущерба.

Ранее президент Белоруссии заявил, что ущерб от «грязной» нефти составляет сотни миллионов долларов.