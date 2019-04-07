Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Центробанк сообщил о технических проблемах в системе быстрых платежей, передает РИА «Новости».

«Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», — сообщили в ЦБ.

Отмечается, что сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров.

Ранее сообщалось, что Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат.