Силуанов расскзал, когда отменят репатриацию выручки в валюте

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что требование о репатриации рублевой экспортной выручки будет отменено с 2020 года для несырьевого сектора, а к 2024 году и для сырьевого, передает РИА «Новости»

Об этом он заявил на коллегии ведомства.

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«В этом году необходимо изменить законодательство с тем, чтобы уже со следующего года отменить требования к репатриации экспортной валютной выручки в рублях в отношении несырьевого экспорта. В отношении сырьевого предусмотреть поэтапное упразднение... к 2024 году», — отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ договорились об отмене репатриации выручки в валюте.