Коломойский захотел компенсаций за «Приватбанк»

Украинский олигарх и экс-совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский заявил, что ждет компенсаций в деле национализации банка в случае проигрыша президента Украины Петра Порошенко на выборах, сообщает «Би-би-си».

Олигарх признался, что хочет «очистить свое имя», «наказать виновных» и «получить компенсацию».

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»[Шоумен Владимир] Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации «Приватбанка» не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ», — добавил Коломойский.

Он добавил, что ждет окончания выборов.

Ранее сообщалось, что канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве брата.