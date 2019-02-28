В Москве объяснили большие квоты на азовского бычка для Киева

В Росрыболовстве прокомментировали ситуацию с выделением большей квоты для Украины на вылов бычка в Азовском море, чем России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, с российской стороны бычок не востребован в таком объеме.

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«Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новацией в документе», — подчеркнули в Росрыболовстве.

Также уточняется, что стороны согласовали лимиты добычи других видов рыбы.

До этого Государственное агентство рыбного хозяйства Украины проинформировало, что, согласно подписанному протоколу, квоты на вылов бычка составляют девять тысяч тонн для Украины и шесть тысяч тонн — для России.

Ранее сообщалось, что Киев подписал протокол с Москвой о вылове рыбы в Азовском море.