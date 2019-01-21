В Госдуме ответили на предложение по пересмотру новогодних каникул
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков ответил на предложение о возможности пересмотра новогодних каникул, сообщает RT.
По словам Синельщикова, коллективный продолжительный новогодний отдых «зря» придумали.
«Двух дней праздников, наверное, вполне хватило бы. А те дни, которые сейчас мы отдыхаем на Новый год, было бы правильно присоединить к отпуску», — заявил Синельщиков.
Также он отметил, что праздничные новогодние дни, когда россияне отдыхают, можно «разбросать по всему году».
Синельщиков считает, что эти дни отдыха не стоит суммировать с другими праздниками, иначе вновь произойдет массовая остановка работы.
Ранее сообщалось, что в Совфеде допустили возможность пересмотра новогодних каникул.