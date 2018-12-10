Названы регионы России с самой большой пенсией

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали регионы с самыми большими и маленькими пенсиями. Об этом сообщает «Российская газета».

Самая высокая пенсия в стране выплачивается на Чукотке — на 1 июля средний размер выплат составлял 25 тыс. 173 руб. За ней следуют Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край.

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Средний размер пенсий в стране на 1 июля составила 14 тыс. 144 руб. Отмечается, что в 46 регионах России размер выплат меньше среднего. Наиболее низкими пенсии оказались в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии.

В ПФР отметили, что размер пенсии определяется рядом факторов, в числе которых трудовой стаж, размер зарплаты, а также ряд повышающих коэффициентов.