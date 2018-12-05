Эксперт объяснил решение о моратории на рост цен на топливо во Франции

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Политолог Александр Асафов дал комментарий после решения Франции о моратории на повышение цен на топливо. Об этом сообщает RT.

По его словам,в этот раз события развивались не в традиционном ключе, а ожидания властей страны, уверенных, что все сойдет на нет, не оправдалась.

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«О панике говорить рано, как и о падении власти Макрона. Но тем не менее это очевидная проблема, из которой пока не видно понятного выхода, поэтому они пробуют риторику обещаний», — сказал Асафов.

Он добавил, что мораторий поможет определить внешнего актора протестов.

Ранее французский премьер Эдуар Филипп во время выступления в Матиньонском дворце заявил, что французские власти вводят шестимесячный мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо.