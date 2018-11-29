NYT: торговая война Трампа ударит по малому бизнесу в США

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Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против китайского импорта поставили под угрозу малый бизнес в стране, пишет The New York Times.

В августе на заседание комиссии по международной торговле Соединенных Штатов в Вашингтоне выстроилась огромная очередь. Десятки американских предпринимателей выступили перед комиссией и подробно рассказали о том, что пошлины на китайские товары, а также ответные меры на американский экспорт в Китае — приведут к росту цен и потере рабочих мест в Соединенных Штатах.

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Отмечается, что пошлины Трампа ударят по предприятиям практически всех отраслей. Критики Трампа отмечают, что эту проблему можно было избежать. За решением о введении новых пошлин владельцы частного бизнеса видят поспешный и глупый подход Трампа, который, по их мнению, был недостаточно подкреплен публичными дебатами о возможном влиянии торговой войны на американскую экономику и обсуждении того, как это вписывается в долгосрочную стратегию Вашингтона.

Тем не менее, компаниям было разрешено предоставить чиновникам письменный документ с аргументацией о негативных последствиях введения пошлин. Тысячи компаний отправили подобные письма, однако время их рассмотрения займет длительный срок, пишет газета.