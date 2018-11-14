Рубль вырос на фоне снижения санкционных рисков

Рубль вечером 14 ноября продолжает расти по отношению к доллару и евро, отыгрывая коррекционный рост рынка нефти выше $67 за баррель после провала накануне ниже $65, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Как отмечается, снижение санкционных рисков добавляет позитива динамике курса российской валюты.

Реклама

Согласно данным торгов, курс доллара расчетами «завтра» к 19.19 мск снижался на 98 коп., до 67,15 руб., курс евро — на 89 коп., до 75,99 руб.

Днем 14 ноября сообщалось, что официальный курс евро вырос на 68 коп. по отношению к рублю.