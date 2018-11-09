США намерены сотрудничать с Китаем по санкциям против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Пекином по иранским санкциям передает РИА «Новости».

Он также заявил, что страна надеется на дальнейшее взаимодействие с Китаем по иранской ядерной и баллистической программам, несмотря на то, что между странами существуют определенные разногласия.

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«Мы надеемся работать с правительством Китая и китайскими энергетическими компаниями по этому вопросу», — сказал Помпео.

Данное заявление он сделал по итогам двустороннего стратегического диалога США и Китая, который состоялся в Вашингтоне в пятницу, 9 ноября.

Ранее Помпео сообщил, что Китай вошел в число стран, которых не коснутся иранские санкции США.