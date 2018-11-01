Белый дом разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который разрешает отказаться от поставок нефти из Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Подписанный президентом меморандум адресован Государственному департаменту, минфину и министерству энергетики. В нем говорится, что он был составлен по итогам «тщательного анализа» мирового рынка нефти.

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Трамп подчеркнул, что в мире производится «достаточное количество» нефти и нефтепродуктов, чтобы удовлетворить потребность в них в Соединенных Штатах и «значительно сократить» их закупку у Ирана.

Ранее советник американского президента по нацбезопаности Джон Болтон заявил, что США не намерены вредить союзникам, зависящим от поставок нефти из Ирана.