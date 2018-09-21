Орешкин рассказал о степени экономической активности женщин в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономическая активность женщин в России составляет 56,6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что государство должно не принуждать женщин быть активнее в трудовой деятельности, а лишь создавать для них возможности.

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«У нас экономическая активность мужчин в нашей стране составляет 71%, экономическая активность женщин — 56,6%. Если сравнить с другими странами, у нас показатель довольно неплохой: в Германии, например, экономическая активность женщин 55% — ниже, чем в России», — сказал Орешкин.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что зарплата женщин в России на 26% ниже, чем зарплаты мужчины.