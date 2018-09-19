Голикова рассказала о росте размера маткапитала в ближайшие три года

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала вырастет в следующем году до 453 тыс. руб. Об этом сообщает RNS.

«В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. руб., в 2020 — 470 тыс. руб. и в 2021 — 489 тыс. руб.», — сказала Голикова.

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Она также пояснила, что размер выплаты маткапитала будет зависеть от ряда внешних факторов.

Ранее сообщалось, что власти повысят размер пособия по безработице в 2019 году.

Голикова добавила, что для россиян предпенсионного возраста пособие по безработице вырастет до уровня минимального прожиточного минимума.

Как стало известно, правительство предложило повысить МРОТ на более чем 100 руб.