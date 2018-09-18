Новак рассказал о прогнозах по ценам на нефть

Министр энергетики Александр Новак заявил, что эксперты и компании прогнозируют цена на нефть в $50. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По оценкам экспертов и компаний, которые прогнозируют ситуацию на рынке, в долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель», — сказал Новак.

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Он подчеркнул, что настоящая ситуация, связанная с повышением цен до $70-80 носит конъюнктурный характер.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил базовый прогноз по ценам на нефть в 2018 году до $69.

Как отмечается, в 2019 году цена на нефть прогнозируется на уровне $60 за баррель.

При этом в 2020 году Банк России прогнозирует снижение цены на нефть до $55 за баррель.