Топилин заявил о завершении работы по корректировке бюджета после выступления Путина

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что кабмин завершает работу по корректировке бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета в связи с предложениями президента России Владимира Путина по пенсионной реформе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас эта работа завершается, мы как раз приблизительно в эти же сроки — до 1 октября. Как вы знаете, и федеральный бюджет и бюджет ПФР вносим в Государственную Думу. То есть этот процесс будет тоже синхронизирован», — сказал Топилин.

31 августа состоится первое заседание рабочей группы, которая была создана по итогам парламентско–общественных слушаний. Последние были посвящены пенсионной реформе. «Газета.Ru» следит за дискуссией в онлайн-трансляции.