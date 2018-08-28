Минпромторг рассказал о дефиците алюминия на мировом рынке
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на мировом рынке начал возникать дефицит алюминия. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Формируется уже постепенно мировой дефицит (алюминия) от 1,5 до 2 млн тонн по году, и мы рассчитываем на рост производства, переработки, потребления этой продукции», — сказал Мантуров.
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Он также добавил, что в России действует программа поддержки переработки первичного алюминия, утвержденная в прошлом году правительством.
Ранее алюминивая ассоциация сообщила о росте потребления аллюминия на 12% в I полугодии 2018 года.
Ассоциация продолжает работу по актуализации и созданию новой нормативной базы, которая позволяла бы расширить применение алюминия в целом ряде отраслей.