Bulgaria air прокомментировала возврат в Россию клиентов авиаброкера «Турово»

Bulgaria air не имеет никаких отношений с туроператором «Турово», более полутора тысяч клиентов которого не могли ранее выехать из Болгарии в Россию по причине отсутствия обратных билетов. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе авиакомпании.

«Bulgaria air не имеет никаких договорных или иных отношений с туроператором Турово, туристы которого не могли вернуться домой. У нас нет билетов, выданных туристам этого туроператора, поскольку нет никаких договорных отношений ни с ними, ни с туроператором. Все места открыты для покупки в нашей системе бронирования», — заявили в авиакомпании.

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Ранее «Газета.Ru» сообщала, что больше полутора тысяч российских туристов не могут вылететь из Болгарии.

Авиаброкер «Турово» уведомил своих клиентов о «невозможности выписки и рассылки билетов», начиная с 24 августа 2018 года.