ЦБ заявил об отходе россиян от сберегательной модели поведения

В Центральном банке (ЦБ) России рассказали, что россияне продолжают отходить от сберегательной модели поведения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор ЦБ.

По данным регулятора, об этом свидетельствует замедление роста депозитного портфеля российских банков. В ЦБ также обратили внимание наращивание потребления на фоне восстановления экономической активности, хотя, как отмечается, при текущем уровне процентных ставок депозиты остаются привлекательным инструментом сбережений.

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В документе подчеркивается, что данные тенденции не несут значительных проинфляционных рисков.

По данным ЦБ, на конец второго квартала 2018 года годовой прирост розничного депозитного портфеля с исключением валютной переоценки составил 7,1%, замедлившись на 1,5% по сравнению с началом этого года. Также стало известно, что вклады населения в банках России выросли за июль на 0,5%.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали финансовую систему России абсолютно стабильной.