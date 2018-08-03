Глава МИД Китая провел переговоры с Помпео

Глава МИД КНР Ван И заявил после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, что стороны пришли к согласию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом мы пришли к согласию. Мы обменялись мнениями по нынешней ситуации. Китайская сторона представила свою позицию. Мы готовы решать проблемы, представляющие обеспокоенность двух сторон, посредством переговоров при предварительных условиях равенства и взаимоуважения», — сказал Ван И.

Реклама

Ранее в министерстве коммерции КНР сообщили, что США в торговой войне с Китаем применяют стратегию кнута и пряника.

Администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.