Роспотребнадзор оценил качество импортной рыбы

Роспотребнадзор провел проверку импортной рыбы в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, Роспотребнадзор выявил превышение нормативов по содержанию глазури более чем в 20% импортной рыбы.

«По-прежнему остается высокой доля проб импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, всего несоответствие требованиям по физико-химическим показателям и показателям идентификации обнаружено у 4% продуктов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор советует обращать внимание на продавцов при покупке овощей.