Минфин ожидает профицит бюджета в 1,8% ВВП

Минфин ожидает рост профицита бюджета до 1,8% ВВП в 2019 году. Об этом сообщается в материалах ведомства.

По данным министерства, указанный показатель будет снижаться до 1% ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году.

В свою очередь доходы федбюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,8 трлн руб., а расходы будут повышаться примерно на 1 трлн руб. каждый год. В 2019 году они составят 17,8 трлн руб., 18,8 трлн руб. в 2020 году и 19,8 трлн руб. в 2021 году.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год.

Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП.

Согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 трлн руб.