Глава МИД Венгрии уличил ЕС в двойных стандартах к «Северному потоку — 2»

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Европейского союза (ЕС) применяют двойные стандарты к российскому проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», — сказал Сийярто.

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Он отметил, что другой проект, «Южный поток», был «убит» Еврокомиссией (ЕК), хотя, по его мнению, он позитивно сказался бы на диверсификации маршрутов для Центральной Европы. В данный момент комиссия вновь поощряет проект газопровода. Министр подчеркнул, что не видит никаких причин для изменения политики ЕК по этому вопросу, что, по его словам, демонстрирует «двойные стандарты.

Ранее сообщалось, что Дания намерена задержать реализацию «Северного потока — 2».