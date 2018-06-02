Visa объяснила массовый сбой в работе карт

Платежная система Visa сообщила, что массовый сбой в работе карт в Европе 1 июня не связан со взломом или вредоносной активностью. Об этом говорится в сообщении компании.

Там отметили, что в настоящий момент система работает на уровне, близком к нормальному.

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«Проблема стала следствием аппаратного сбоя. У нас нет причин полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием», — указали в Visa.

Ранее Visa заявила о массовом сбое при в ряде операций по картам в Великобритании и других странах Европы.

При этом в компании отмечали, что транзакции по картам в России осуществляются в рабочем режиме.