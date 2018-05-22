Стало известно, что поможет ускорить рост ВВП России

Чемпионат мира по футболу ускорит рост ВВП России на 1–2 процентных пункта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на несколько экспертов.

«Ускорение произойдет за счет увеличения розничного товарооборота. Как посчитали аналитики, иностранные болельщики за месяц потратят в России порядка 141 млрд руб», — сообщает издание.

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По данным специалистов, в Россию приедут около 1,5 млн болельщиков со всего мира. Как стало известно, один болельщик в среднем потратит в России больше $1,5 тыс.

Уточняется, что за год розничный товарооборот вырастет на 0,3–0,4 п.п.

Ранее российский посол в Аргентине Виктор Коронелли заявил в интервью «Газете.Ru», что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря ЧМ-2018 до $2 млрд.