Медведев: Россия не может полностью отказаться от иностранных лекарств

И.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что Россия не сможет совсем отказаться от иностранных лекарств. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что около 85% препаратов из перечня жизненно-важных лекарств уже производится в России, а целью являются 90%.

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«Это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, естественно, значит, в ряде случаев есть инновационные препараты», — сказал Медведев.

Ранее в Совфеде сообщили, что запрет на ввоз из США в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.