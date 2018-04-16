В ЦБ сообщили о готовности действовать на российском валютном рынке

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ имеет полный набор инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Способность рынка к адаптации позволила избежать рисков финансовой стабильности. Немедленной реакции со стороны Центрального банка не потребовалось, но отсутствие необходимости в немедленной реакции не означает, что Банк России не держит руку на пульсе. Напротив, мы очень плотно мониторим ситуацию, и у нас есть полный комплекс инструментов, который мы готовы будем применять в случае возникновения угроз финансовой стабильности для их купирования», — сказала Юдаева.

Ранее зампред регулятора сообщила, что ЦБ считает достаточно стабильной ситуацию на российском валютном рынке.