Кабмин намерен пересмотреть пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет необходимо пересмотреть. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это пособие было установлено в 1994 году, его нужно пересмотреть», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что все демографические инициативы, с которыми выступил президент страны, будут реализованы.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил на расширенном заседании коллегии министерства, что он видит положительные улучшения в ситуации с рождаемостью в первые месяцы 2018 года.

По его словам, первые месяцы показывают, что есть положительные улучшения и появляются определенные надежды относительно ситуации с рождаемостью в стране.