Россия может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии
Россельхознадзор может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии, если обнаружит реэкспорт. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, специалисты Россельхознадзора обнаружили партию египетского картофеля поступившего в Россию из Белоруссии. При этом груз поступил в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата.
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«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию картофеля продовольственного происхождением республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россельхознадор выявил мошенническую схему при производстве молока в Белоруссии.