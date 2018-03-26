«Роснефть» и Катар расширяют сотрудничество в сфере образования и науки

В присутствии президента РФ Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент по научно-исследовательским разработкам Катарского фонда образования, науки и социального развития Файзал Альсуваиди подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования.

В соответствии с условиями подписанного соглашения стороны планируют организовать повышение квалификации и переподготовку российских и катарских специалистов и инженеров в образовательных учреждениях, курируемых Катарским фондом, а также в ведущих российских вузах - партнерах «Роснефти» с целью обеспечения кадров знаниями и компетенциями соответствующими современным тенденциям развития научно-исследовательской сферы, включая проведение семинаров, конференций и круглых столов по актуальным тематикам отрасли с привлечением лучших международных экспертов в нефтегазохимической и других технологических областях.

«Россия и Катар инвестируют в экономику будущего – экономику знаний. Как отметил президент Российской Федерации «сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии и компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни». Взаимодействие в сфере научно-технических исследований и образовании – одна из целей нашего сотрудничества с Катаром, — отметил Сечин. — В этой связи мы будем совместно финансировать приоритетные научные разработки и реализовывать образовательные программы во благо наших стран».