Наука

Академик назвал пять вакцин, продлевающих жизнь

РИА Новости: Румянцев призвал пожилых пройти вакцинацию от пяти заболеваний
Павел Львов/РИА Новости

Заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев рассказал РИА Новости, что пожилым людям стоит вакцинироваться от пяти заболеваний, это может продлить им жизнь.

По словам академика, пожилые люди в силу возраста больше других подвержены воздействию инфекций.

«Это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая – вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, вызывающий у женщин опухолевые заболевания, а мужчины — носители. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно», — отметил Румянцев.

Он добавил, что вакцинацию стоит начинать в 60-65 лет, что может существенно продлить жизнь.

30 января врач-стоматолог, ортодонт, клинический директор компании REVIXAN Ирина Фомина рассказала, что гигиена слизистой носа является одним из важных пунктов в профилактике вирусных заболеваний, поскольку она первая сталкивается с вирусами и бактериями.

По ее словам, слизистая носа обладает мощной системой самоочищения, однако, в осенне-зимний период этот механизм часто нарушается на фоне холодного воздуха и отопительного сезона. Это может приводить к удерживанию загрязнений и повышению риска ОРВИ. Для гигиены носа врач советует иногда проводить промывание, чтобы механически смыть частицы вирусов, бактерий и пыли с поверхности слизистой. Кроме того, важно увлажнять ее с помощью спрея с морской водой в формате «душа».

Ранее россиянам объяснили, как защититься от гонконгского гриппа.
 
