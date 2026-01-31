В МВД назвали признаки мошенничества при поиске подработки

В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников при поиске подработки

Работа без договора, общение исключительно в мессенджерах и обещание фиксированного процента от выполненных заданий могут быть признаками мошенничества при поиске подработки. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

В ведомстве отметили, что мошенники часто используют эти схемы, чтобы избежать ответственности и получить доступ к персональным данным или финансам соискателей. Специалисты рекомендуют тщательно проверять работодателя, не переводить деньги за «гарантии трудоустройства» и настаивать на официальном оформлении.

29 января член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что на россиян обрушилась новая волна мошеннических схем, связанных с уплатой налогов. Гражданам активно рассылают письма и сообщения от лица ФНС, требуя оплатить задолженность и сообщая о якобы проведенных перерасчетах.

Ранее стоматологи-мошенники удалили женщине 11 здоровых зубов.