Общество

Синоптик предупредил жителей Центральной России о длительном периоде холодной погоды

Вильфанд: период холодной погоды начнется в центральной России в понедельник
Maxim Shemetov/Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в понедельник начнется длительный период холодной погоды в Центральной России.

По его словам, температура будет держаться ниже нормы на 8-13°C. Похолодание продержится до конца следующей рабочей недели.

«Антициклон над Скандинавией, над Кольским полуостровом, он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера — холод. И вот из приполярных регионов, из Новой Земли, даже с Карского моря будет в центр европейской [части] России и на северо-запад поступать холодный воздух», — отметил Вильфанд.

30 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть «Алмазную пыль» из-за сильных морозов.

Редкое атмосферное явление возникает во время антициклона, в ясную погоду, когда мелкие кристаллы льда, как пыль, оседают в воздухе под действием силы тяжести, пояснила Позднякова. По словам специалиста, такое явление еще называют «осадками ясного неба».

Ранее синоптики предупредили, что в Центральной России ожидаются аномальные холода.
 
