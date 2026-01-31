Волонтеры рассказали о ходе поисков детей, провалившихся под лед в Брянске

ЛизаАлерт: снегопад и течение усложняют поиск провалившихся под лед детей в Брянске

В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как идут поиски детей, провалившихся под лед на реке Десна в Брянске.

«Поиск сильно затрудняется из-за шуги (скопление снега под льдом) и сильного течения. Обильный снегопад значительно усложняет работу», — поделились волонтеры.

До этого региональное отделение «ЛизаАлерт» сообщало, что в ходе поисков детей в Брянске специалисты обследовали с помощью эхолотов более 54 тысяч квадратных метров.

До этого в администрации города сообщили, что к масштабной операции подключились дополнительные силы. К месту ЧП прибыли специалисты по водолазным работам из Санкт-Петербурга, доставившие подводный беспилотный аппарат.

Инцидент произошел 20 января в микрорайоне Московский, где дети катались на тюбинге и провалились под лед. На месте нашли мобильный телефон одного из мальчиков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка получила переломы, катаясь на тюбинге в Екатеринбурге, и попала на видео.