Аккаунт Эпштейна в Xbox Live заблокировали за угрозы и оскорбления

Эпштейна банили в Xbox Live за оскорбления и угрозы другим игрокам

Онлайн-сервис Xbox Live в 2013 году навсегда заблокировал аккаунт финансиста Джеффри Эпштейна за нарушение правил поведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минюста США.

В письме от Xbox говорится, что блокировка связана с «травлей, угрозами и/или оскорблениями других игроков». В качестве причин указаны преследование, клевета и использование нецензурной лексики.

Неясно, поступила ли жалоба от пользователей или модераторы сами выявили нарушения.

До этого стало известно, что Eminem, Мэрилин Мэнсон и Diddy упоминаются в документах по делу Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее имя президента США Дональда Трампа всплыло в файлах Эпштейна в деле об изнасиловании 13-летней девочки.
 
