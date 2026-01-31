Размер шрифта
Общество

Первые сутки возобновленных поисков пропавших Усольцевых не дали результатов

«Спасатель»: возобновление поисков Усольцев не принесло результатов
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Первые сутки возобновления поисков семьи Усольцевых, пропавших в горно-таежной местности у поселка Кутурчин в Красноярском крае, не принесли результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель».

«За сутки спасатели провели обследование обозначенных районов совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Поиски результатов не принесли», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что поиски будут продолжены 31 января.

Накануне руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт рассказала, что пропавшая в сентябре в Красноярском крае семья Усольцевых могла бы выжить в зимовье при суровых условиях, если бы заранее хорошо подготовилась.

По ее словам, пока людей не нашли, они считаются живыми. В данном случае очень суровые условия для выживания, хотя чудеса бывают, добавила Вульферт.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее сообщалось, что пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке Кутурчин.
 
