Американский экономист заявил, что США не удержат цены на нефть ниже $50 за баррель

Экономист Сакс: США не смогут удержать цены на нефть ниже $50 за баррель
США не смогут удержать мировые цены на нефть на уровне ниже 50 долларов за баррель. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, добыча нефти в Венесуэле остается дорогой, а американская сланцевая нефть при такой цене становится нерентабельной.

«Сланцевая добыча в США достигла своего пика», — сказал Сакс, комментируя возможное влияние политики администрации Трампа на энергорынок.

8 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. Политик утверждает, что Соединенные Штаты восстановят Боливарианскую республику «очень выгодным образом».

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что появление большого количества венесуэльской нефти может оказать влияние на рынок в краткосрочной перспективе.

Ранее Bloomberg узнал о намерении ЕС отказаться от потолка цен на российскую нефть.
 
