Общество

Россиянам рассказали, какая еда поможет укрепить иммунитет

Врач Кашух: для укрепления иммунитета нужен не один продукт, а разнообразная еда
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Связь между питанием и иммунитетом действительно существует. О том, как состояние кишечной микробиоты, целостность слизистых оболочек влияют на иммунную защиту организма, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, огромная часть нашей иммунной системы находится прямо в кишечнике: это и лимфоциты, и иммунные клетки макрофаги и плазматические клетки, которые вырабатывают иммуноглобулины для защиты от патогенов. Поэтому то, что мы едим каждый день, напрямую влияет на нашу способность противостоять инфекциям.

Микробиота кишечника выступает важнейшим посредником между пищей и организмом. От ее состояния зависят многие связанные с питанием процессы, а ее баланс вносит значительный вклад как в местный иммунитет кишечника, так и в общую защиту организма.

«Однако не стоит искать одно чудо-средство, например, лимон или имбирь, которое решит все проблемы. Волшебной таблетки не существует. Секрет в разнообразном и полноценном рационе, который обеспечивает поступление ключевых нутриентов и поддерживает иммунитет в тонусе», — поделилась эксперт Лаборатории «Гeмотест».

В первую очередь, важную роль играет достаточное количество белка из разнообразных источников: мяса, рыбы, яиц, бобовых. Белок служит строительным материалом для антител и важнейших клеток иммунитета. Недостаток белковой пищи в ежедневном рационе может ослабить защитные реакции.

Особое внимание стоит уделять пищевым волокнам — клетчатке. Клетчатка из овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых — это главная пища полезной кишечной микрофлоры. Бактерии расщепляют пищевые волокна, в результате чего образуются жирные кислоты, необходимые для регуляции иммунной системы в кишечнике и за его пределами.

Витамины и микроэлементы выступают регуляторами иммунных процессов. Например, витамин С поддерживает работу различных типов иммунных клеток. Цинк, содержащийся в морепродуктах, семенах и орехах, важен для синтеза антител, заживления ран и восстановления слизистых оболочек. Витамин D, получаемый из жирной рыбы и яичных желтков, участвует в регуляции иммунного ответа.

Полезно включать в меню пробиотики, такие как кефир, йогурт и другие кисломолочные продукты, а также квашеную капусту и прочие соленья. Они поставляют в кишечник полезные бактерии.

«Не стоит забывать и о продуктах с полифенолами, например, ягодах, зеленом чае и орехах, — напоминает врач. — Они обладают антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений».

Лучшее решение для здорового пищеварения и крепкого иммунитета — ежедневная забота о кишечнике через полноценный, разнообразный рацион.

Ранее врач объяснила, почему современные дети болеют чаще, чем десять лет назад.
 
