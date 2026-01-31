Россиянам назвали главные ошибки в приготовлении борща, из-за чего он не красный

Идеальный борщ должен обладать насыщенным рубиново-красным оттенком, но, если он получился бледно-оранжевым, коричневым или даже сероватым, значит, вы использовали старую свеклу или проигнорировали добавление томатов. Кроме того, большое значение имеет переваренная свекла. Она отдает бульону коричневатый оттенок.

Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Главный секрет красного борща — молодая свекла. Чем дольше овощ хранится, тем больше он теряет своих красящих свойств. Молодая свекла очень сочная, и из нее борщ получается ярче. Лучший способ — тушить или пассеровать свеклу отдельно с небольшим количеством уксуса или лимонного сока, которые помогают сохранить яркость», — объяснил он.

Чтобы борщ точно получился красным, добавляйте в него томаты. Это может быть томатная паста, но, если не нравится ее консистенция и вкус, то можно заменить на томаты в собственном соку или кетчуп. Это даст не только цвет, но и кислотность, которая важна для этого блюда.

«Кроме того, цвет может «портиться» из-за неправильного порядка закладки овощей или переваривания. Например, если капуста добавлена слишком рано, она может перебить оттенок свеклы, а долгое кипение делает суп мутным», — добавил Быстров.

И наконец, бульон играет ключевую роль: если он слишком жирный или мутный, борщ будет выглядеть тусклым. Поэтому важно готовить его на качественном мясе, своевременно снимая пену, и не допускать чрезмерного кипения.

«Если учесть все эти нюансы, борщ получится не только вкусным, но и по-настоящему красивым — с аппетитным насыщенным цветом, который так важен для этого блюда», — резюмировал он.

