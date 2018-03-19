Число безработных в России выросло на 0,3% за неделю

Численность безработных граждан в России с 7 по 14 марта выросло на 0,3% и составляет 801,3 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Чукотском автономном округе, Республике Калмыкия, Ставропольском, Камчатском краях, Новгородской, Брянской и Тульской областях.

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Также в 54 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), Мордовия, Чувашской Республике, Рязанской, Ульяновской областях и Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 0,5% за неделю.