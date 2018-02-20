Минтранс призвал ускорить процесс возобновления полетов в Каир

Все технические вопросы для возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Каиром улажены. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтранса России.

«Все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены», — заявили в министерстве.

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Также в Минтрансе призвали все задействованные в процессе ведомства ускорить процесс возобновления полетов.

Ранее сообщалось, что в Египте подтвердили перенос возобновления рейсов в Каир на начало апреля.