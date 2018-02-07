Названы сроки начала летных испытания второго самолета МС-21

Летные испытания второго самолета МС-21 начнутся в марте этого года. Об этом сообщил президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что в марте вторая машина присоединится к программе летных испытаний, летом будет еще одна», — сказал Рубцов в кулуарах выставки Singapore Airshow 2018.

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Он добавил, что по состоянию на конец прошлой недели первый борт МС-21 совершил 38 полетов.

Ранее сообщалось, что первый МС-21 с отечественным двигателем может подняться в небо в 2019 году.