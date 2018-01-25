Глава ФАС ожидает от России экономического чуда

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что реализация реформ в области конкуренции в ближайшие шесть лет позволит произойти в России «экономическому чуду». Об этом сообщает RNS.

«У меня есть надежда, что в ближайший президентский цикл наша страна может пойти по пути тех государств, которые удивляли... — Корея, Япония. Если реформы пойдут таким путем, Россия покажет экономическое чудо. Люди, ресурсы и, конечно, высокий уровень образования — все у нас есть, и это позволило бы нам двинуться по пути настоящей рыночной экономики и экономической свободы», — сказал Артемьев.

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Он также подчеркнул, что вместе с этим должна развиваться и борьба с коррупцией.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал об изменениях в стратегии развития экономики России после президентских выборов 2018 года.