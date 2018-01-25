Прибыль российских банков снизилась на 15% в 2017 году

Прибыль российских банков в прошлом году снизилась на 15%, до 790 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«За 2017 год прибыль по банковскому сектору составила 790 млрд руб. (в 2016 году — 930 млрд руб). При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 трлн руб. показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд руб. — 140 кредитных организаций», — пояснили в ЦБ.

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В свою очередь вклады населения в банках России за указанный период выросли на 10,7%.

Ранее сообщалось, что российские банки увеличили выдачу потребкредитов более чем на 20%.